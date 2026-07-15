Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"
Foto: © photonews
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Tim Merlier is een van de snelste mannen in deze Tour de France en voor velen zelfs de allersnelste. De sprinter van Soudal Quick-Step kende een moeilijke dag in de tiende rit naar Le Lioran, maar lijkt nog altijd met goede benen rond te rijden. Dat bevestigde hij voor de start van de elfde etappe.

Merlier schoot raak in de zevende en de achtste rit van deze Tour. In de tiende rit moest er stevig worden geklommen, wat uiteraard niet tot de specialiteiten van de Oost-Vlaming behoort. Merlier moest er logischerwijs af en kwam binnen op de 170e plek op bijna 42 minuten van ritwinnaar Tadej Pogacar.

Merlier trapt nog steeds goede waardes

"Als ik naar mijn waardes kijk op mijn Garmin, dan zit het nog altijd heel goed", vertelde Merlier voor de start van de elfde rit aan onder meer WielerFlits. "Ik herstel voorlopig goed, maar het niveau ligt heel hoog."

"Op het moment dat ik moest laten lopen, was het echt een volledige explosie", gaf hij toe. "Ik had nood aan water, maar ik kon rekenen op mijn ploegmaats. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, want ik voel me dan een beetje schuldig. Maar anders was ik niet binnen tijd gefinisht."

Volle bak koers

"Toen ik eenmaal weer bekomen was van de inspanning, kon ik wel weer mijn wattages trappen op de klimmetjes en ça va binnenkomen. Ik werd ook niet gelost omdat ze op het gemak aan het rijden waren. Het was volle bak koers, met een gemiddelde van 49 kilometer per uur na 1100 hoogtemeters. Dat is geen wandelingetje."

Merlier moet nog even wachten op een derde ritzege

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Dat beloofde voor de massasprit in de elfde rit met aankomst in Nevers, maar Merlier kwam er niet uit. Hij eindigde als vijftiende en zal dus nog zeker tot morgen moeten wachten op zijn derde ritzege in deze Tour. Daarna volgen een heuvelachtige rit, twee bergachtige etappes en een tijdrit voordat de sprinters opnieuw aan zet zijn.

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