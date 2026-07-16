Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

Adrie van der Poel is een aandachtige toeschouwer tijdens de Tour de France. De ex-toprenner houdt niet alleen de verrichtingen van zoon Mathieu in de gaten, maar ook die van Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Dit vertelde hij over het duo na de tiende rit van de Tour met aankomst in Le Lioran.

UAE Team Emirates-XRG nam de boel in de tiende rit opnieuw stevig in handen. Het hield de kop van de koers constant binnen schot en lanceerde Tadej Pogacar perfect op weg naar de ritzege en secondenwinst op de concurrentie.

Van der Poel ziet Pogacar doen wat hij met doen

Adrie van der Poel vindt het logisch dat UAE voor de rit ging. "Ik zei van de week al: ze moeten toch op kop rijden. Dan kun je net zo goed blijven rijden en proberen de rit te winnen", vertelt hij bij Wielerrevue. "Seconde voor seconde rijdt hij weg. Hij doet wat hij moet doen en dat is koersen winnen."

Remco Evenepoel moest aanvankelijk een kloof laten op een oplopende strook naar de slotklim, maar herstelde zich miraculeus met een sterke afdaling. Hij sloot aan bij enkele andere grote kanonnen en sprintte daarna zelfs naar de tweede plek. Zes bonificatieseconden waren zijn beloning.

Een uitstekende sprint van Evenepoel

"Het blijkt dus dat hij achteraf heel die afdaling en een stuk in de vallei op kop gereden heeft", zegt Van der Poel. "En dan een moeilijk moment maar hij komt terug. Ja, en dan doet hij gewoon een super goede sprint en dan wordt hij tweede."

Evenepoel schoof zo op naar de derde plaats in het algemene klassement. Hij telt nu 4 minuten en 6 seconden achterstand op Tadej Pogacar. Het gevoel zit goed bij onze landgenoot, die zich bij VTM Nieuws goede punten gaf.



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"Ik geef mezelf negen op tien. Als ik niet gelost had in de vallei, had ik tien op tien gezegd.'' Evenepoel staat er momenteel goed voor in de strijd om het podium, maar er wacht nog een pak klimwerk.

Terecht een goed rapport

Bergop kende hij al een paar keer een minder moment, maar met zijn sterke afdaling en sprint kon hij dat compenseren en de concurrentie tijd aansmeren. Vooral aan Isaac del Toro deelde hij in de tiende rit een stevige klap uit. De goede punten van onze landenoot zijn dan ook meer dan gerechtvaardigd.