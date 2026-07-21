TDF LIVE: Ganna komt niet aan de toptijd van Tarling

Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Nog zes dagen en we zijn in Parijs. En het zou nog wel eens een pittige laatste week kunnen worden. Drie aankomsten bergop nog - waaronder twee keer Alpe D'Huez. En dus kan er nog heel veel gebeuren de komende week. Maar eerst de tijdrit dus.