Remco Evenepoel moet iets bekennen: "Ik heb er geen nood aan"

Remco Evenepoel trekt met een uitstekend gevoel richting het slotweekend van de Tour de France. Onze landgenoot herkent zich in Jasper Philipsen, die woensdag na zijn zege openlijk praatte over de vele kritiek die hij kreeg online.

Philipsen was openhartig na zijn ritzege op woensdag en getuigde bij Sporza over de online haat die hij te verduren kreeg. Hij sprak van een mentale rollercoaster en heeft zelfs Instagram verwijderd om in zijn bubbel te blijven.

Het hoort erbij

Remco Evenepoel snapt Philipsen volledig. "Ik heb er inderdaad ook ervaring mee, maar het hoort er tegenwoordig blijkbaar bij doordat iedereen elkaar zo makkelijk kan bereiken via sociale media", vertelde hij voor de achttiende etappe bij VTM Nieuws.

"Ik heb ook al geen Instagram meer sinds 10 dagen voor de Ronde van Vlaanderen. Ik zie er ook geen nut in en heb er geen nood aan", geeft hij toe. Waarna Evenepoel ook even de tijd had om te grappen.

"Eigenlijk moet hij mij bedanken, want Pedersen was weggereden zonder dat Jasper het doorhad. Hij reed naast mij en ik zei hem ‘Maak dat je weg bent!’ en toen is hij gesprongen. Ik vind dat ik z’n prijzengeld verdien."

Met vertrouwen naar het zware tweeluik

Evenepoel voelt zich momenteel duidelijk als een vis in het water. De kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe blaakt van het vertrouwen na zijn twee overwinningen en lijkt klaar voor het zware tweeluik vrijdag-zaterdag.



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