Naast de fiets Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer
Foto: © photonews
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Jan Bakelants groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde als wieleranalist, maar volgens zijn vrouw Daphne Hofmans verdient hij meer kansen bij de VRT. In een openhartig gesprek met HUMO steekt ze haar mening niet onder stoelen of banken.

Jan Bakelants bouwde een carrière naast het wielrennen

Na zijn professionele wielercarrière heeft Jan Bakelants zich op verschillende vlakken ontwikkeld. Hij is commentator, beursanalist, podcaster, ambassadeur en nog steeds actief op de fiets. Volgens zijn vrouw Daphne Hofmans zorgt die veelzijdigheid voor rust.

"Het maakt dat hij niet meer van één ding afhangt, en dat neemt veel stress weg. Ik moedig hem ook aan om veel te proberen", vertelt ze aan HUMO. Daarmee verwijst ze naar de vele projecten waarmee Bakelants zich vandaag bezighoudt.

Lof voor zijn werk als commentator

Vooral zijn prestaties als radiocommentator tijdens de Tour de France vielen op. Volgens Hofmans kreeg haar man veel positieve reacties, zowel van luisteraars als van collega's.

“Jan heeft daar veel positieve reacties op gekregen”, klinkt het. Met een knipoog voegt ze eraan toe dat medereporter Christophe Vandegoor hem soms zelfs moest herinneren dat de uitzending al begonnen was, omdat Bakelants intussen met een half oog de beurskoersen volgde. Toch benadrukt ze dat wielercommentaar alleen onvoldoende is om een inkomen uit te halen.

Duidelijke boodschap aan de VRT

Wanneer het gesprek op de rolverdeling bij de VRT komt, neemt Hofmans geen blad voor de mond. Momenteel blijft José De Cauwer de eerste co-commentator bij de openbare omroep, maar volgens haar verdient Bakelants meer kansen.

“Als Jan niet gauw uitzicht krijgt op meer dagen, denk ik dat hij zegt: voor mij hoeft het niet meer, ik ga iets anders doen”, zegt ze klaar en duidelijk.

Het is een duidelijke oproep richting de VRT, waar De Cauwer al jarenlang een vaste waarde is naast de commentatoren tijdens de grote wielerwedstrijden.

Fans blijven hem steunen

Ondanks zijn beperkte aantal commentaardagen merkt Hofmans dat Bakelants een trouwe schare supporters heeft opgebouwd. "Hij heeft zijn fans, dat merk ik als ik door de zestigplussers aan de schoolpoort over hem word aangesproken", vertelt ze lachend.

Of de VRT in de toekomst meer ruimte zal maken voor Bakelants als co-commentator, valt nog af te wachten. Dat zijn echtgenote veel vertrouwen heeft in zijn kwaliteiten, laat ze in elk geval duidelijk blijken.

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