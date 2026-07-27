Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

Mathieu van der Poel schreef geschiedenis met winst in de slotrit van de Tour de France op de Champs-Élysées. Vader Adrie genoot zichtbaar mee en sprak vol bewondering over zijn zoon, Tadej Pogačar én Remco Evenepoel.

Respect voor de grote kampioenen

Volgens Adrie van der Poel maakte de laatste Touretappe vooral indruk door de instelling van de absolute toppers. Hoewel de belangrijkste klassementen al beslist waren, bleven de sterren vol voor de overwinning strijden.

"Ik heb diep respect voor de renners die toch eigenlijk alles gewonnen hebben. De gele trui was gewonnen, de groene trui was gewonnen, Evenepoel stond op het podium, maar dan zie je die mannen toch vooraan", vertelt hij aan Wielerrevue.

Voor Adrie toont dat de ware mentaliteit van kampioenen. Ook op de slotdag wilden ze het publiek nog een spektakelstuk bezorgen.

Slimme koers van Decathlon

Tijdens de finale zag Van der Poel senior ook hoe Decathlon AG2R La Mondiale probeerde de aanval van Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar ongedaan te maken.

"Ik denk dat Decathlon het heel slim deed met de hele ploeg. Maar uiteindelijk verdienen Mathieu en Tadej het natuurlijk wel."Volgens hem maakten de sterkste renners uiteindelijk het verschil op de beslissende momenten.



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Mooiste rit om te winnen

Voor Mathieu betekende de zege op de Champs-Élysées opnieuw een hoogtepunt in zijn indrukwekkende carrière. Zijn vader twijfelt niet aan het belang van deze overwinning. "Ik denk dat dit de mooiste rit is voor een renner om te winnen van zijn kaliber."

Daarmee plaatst hij de overwinning in Parijs zelfs boven eerdere iconische zeges, zoals die op de Mur de Bretagne.

Alpecin maakt het helemaal af

De slotrit eindigde bovendien in een droomscenario voor Alpecin-Premier Tech. Jasper Philipsen won de sprint van het peloton achter de koplopers, waardoor de ploeg een historische één-twee boekte.

Adrie was dan ook een trotse vader én een tevreden ploegman. "Mathieu wilde deze rit en nu heeft hij 'm. Een 1-2'tje. Ze hebben het mooi opgelost", besloot Van der Poel senior.