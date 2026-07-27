Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Mathieu van der Poel schreef geschiedenis met winst in de slotrit van de Tour de France op de Champs-Élysées. Vader Adrie genoot zichtbaar mee en sprak vol bewondering over zijn zoon, Tadej Pogačar én Remco Evenepoel.

Respect voor de grote kampioenen

Volgens Adrie van der Poel maakte de laatste Touretappe vooral indruk door de instelling van de absolute toppers. Hoewel de belangrijkste klassementen al beslist waren, bleven de sterren vol voor de overwinning strijden.

"Ik heb diep respect voor de renners die toch eigenlijk alles gewonnen hebben. De gele trui was gewonnen, de groene trui was gewonnen, Evenepoel stond op het podium, maar dan zie je die mannen toch vooraan", vertelt hij aan Wielerrevue.

Voor Adrie toont dat de ware mentaliteit van kampioenen. Ook op de slotdag wilden ze het publiek nog een spektakelstuk bezorgen.

Slimme koers van Decathlon

Tijdens de finale zag Van der Poel senior ook hoe Decathlon AG2R La Mondiale probeerde de aanval van Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar ongedaan te maken.

"Ik denk dat Decathlon het heel slim deed met de hele ploeg. Maar uiteindelijk verdienen Mathieu en Tadej het natuurlijk wel."Volgens hem maakten de sterkste renners uiteindelijk het verschil op de beslissende momenten.

Lees ook... Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Mooiste rit om te winnen

Voor Mathieu betekende de zege op de Champs-Élysées opnieuw een hoogtepunt in zijn indrukwekkende carrière. Zijn vader twijfelt niet aan het belang van deze overwinning. "Ik denk dat dit de mooiste rit is voor een renner om te winnen van zijn kaliber."

Daarmee plaatst hij de overwinning in Parijs zelfs boven eerdere iconische zeges, zoals die op de Mur de Bretagne.

Alpecin maakt het helemaal af

De slotrit eindigde bovendien in een droomscenario voor Alpecin-Premier Tech. Jasper Philipsen won de sprint van het peloton achter de koplopers, waardoor de ploeg een historische één-twee boekte.

Adrie was dan ook een trotse vader én een tevreden ploegman. "Mathieu wilde deze rit en nu heeft hij 'm. Een 1-2'tje. Ze hebben het mooi opgelost", besloot Van der Poel senior.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Adrie Van Der Poel
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

18:00
Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

15:00
Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

14:30
Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

16:00
Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

11:30
Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

08:30
“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht Naast de fiets

“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht

13:30
Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

20:30
Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

12:30
Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

09:30
Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

10:30
Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

20:45
"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren" Analyse

"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

07:00
Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

26/07
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

26/07
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

26/07
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

26/07
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

26/07
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

26/07
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

26/07
🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

26/07
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

26/07
Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

26/07
Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

26/07
De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

26/07
José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

José De Cauwer furieus: "Voor hetzelfde geld is er een dode ..."

25/07
Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke Naast de fiets

Ruben Van Gucht verliest de strijd van Karl Vannieuwkerke

25/07
Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

Van der Poel en één Belg delen in de klappen op Alpe d'Huez: "Op mijn hoofd geslagen door een fan"

25/07
ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

ASO verrast met statement na incidenten op Alpe d'Huez

25/07
BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

BREAKING nieuws over slotrit: "Dit kunnen ze toch niet maken? Afgang van jewelste"

25/07
TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

25/07
Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

Zuur, zuur, zuur: Belgische klassementsman valt en geeft op in Tour

25/07
Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

Klassementen krijgen stilaan vorm, wat staat er nog op het spel?

25/07
Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

Tom Boonen en Jan Bakelants halen vernietigend uit naar Tour-organisatie

25/07
🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

🎥 Beelden tonen horrorcrash van Einer Rubio én hoe Pogacar nipt ontsnapt

25/07
Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

Wout van Aert heeft groot nieuws voor de fans

25/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Einer Augustto Rubio Dirk De Wolf Jan Bakelants Jose De Cauwer Mads Pedersen Thierry Gouvenou Ilan Van Wilder Juan Ayuso Sepp Kuss Michael Valgren Andersen Serge Pauwels Eddy Planckaert Michael Boogerd Lotte Kopecky Paul Herygers Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved