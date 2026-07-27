🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel heeft na zijn sterke Tour de France opnieuw heel wat supporters gewonnen. Toch blijft de Belgische kampioen kritiek krijgen. Brusselse influencer Dean Raey begrijpt daar niets van en steekt zijn mening in een opvallende video niet onder stoelen of banken.

Tourprestaties zorgen voor nieuwe fans

De Tour de France van Remco Evenepoel leverde niet alleen een ritzege op tijdens de Belgische nationale feestdag, maar ook een golf aan nieuwe supporters. Speciaal ontworpen R.EV-vlaggen vliegen de deur uit bij de fanclubs en er worden zelfs nieuwe leden uit Duitsland gemeld.

Volgens vader Patrick Evenepoel hoeft zijn zoon zich ondanks alle aandacht niet anders voor te doen. “Remco moet vooral blijven wie hij is. Hij hoeft voor niemand te veranderen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vader Patrick kent zijn zoon door en door

Patrick Evenepoel ziet de uitgesproken persoonlijkheid van zijn zoon net als een sterkte. Hij wijst erop dat Remco altijd eerlijk zegt wat hij denkt, ook wanneer dat niet bij iedereen in goede aarde valt.

“Klinkt het niet, dan botst het maar. Ik ken hem, hé. En ik ken ook mezelf, onze aard en onze karakters.” Volgens hem hoort die directe houding nu eenmaal bij hun Brusselse roots. Hij verwijst daarbij ook naar de video die influencer Dean Raey op Instagram plaatste. Patrick moedigde hem zelfs aan om zijn mening te delen.

Dean Raey spreekt klare taal

De Brusselse influencer, bekend om zijn uitgesproken video's in sappig Brussels dialect, neemt het zonder aarzelen op voor Evenepoel. In zijn Instagram-video uit hij zijn onbegrip over de kritiek die de olympische kampioen blijft krijgen, ondanks zijn prestaties.

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Zijn conclusie is bijzonder duidelijk: "Da's alleen in den Belgiek dat da kan." Met die uitspraak raakt Raey een gevoelige snaar bij heel wat wielerliefhebbers. Op sociale media krijgt zijn video veel bijval van supporters die vinden dat Evenepoel in eigen land vaak strenger wordt beoordeeld dan buitenlandse toppers.

Populariteit blijft groeien

Ondanks de kritiek lijkt de populariteit van Evenepoel alleen maar toe te nemen. De verkoop van fanartikelen zit in de lift en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de officiële fanclubs.

Dat een Brusselse influencer zich zo nadrukkelijk achter de Belgische wielervedette schaart, onderstreept volgens veel supporters vooral één zaak: Evenepoel mag dan verdeeldheid zaaien met zijn uitgesproken karakter, zijn sportieve prestaties dwingen steeds meer respect af. De video van Dean Raey over Remco Evenepoel kan je hieronder bekijken.

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