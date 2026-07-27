Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

België sloot de Tour de France af met meerdere hoogtepunten. Volgens analist Jan Bakelants verdienen niet alleen Remco Evenepoel, maar ook Tim Merlier en Jasper Philipsen een groot compliment. Vooral de statistiek van Philipsen noemt hij ronduit uitzonderlijk.

Merlier bevestigt zijn status als topsprinter

België kende opnieuw een succesvolle Tour, met onder meer drie ritzeges van Tim Merlier. Daarmee bewees de Europees kampioen volgens Jan Bakelants dat hij momenteel de snelste sprinter van het peloton is.

“In de eerste plaats Tim Merlier, natuurlijk. Die zich, met drie etappezeges, met recht en reden de sterkste en snelste sprinter van deze Tour mag noemen”, stelt de analist in Het Laatste Nieuws.

Volgens de voormalige renner is het extra indrukwekkend dat Merlier op 32-jarige leeftijd nog altijd vooruitgang lijkt te boeken. “Bij topsprinters zie je hun pure snelheid vaak na hun dertigste afbotten, maar in casu Merlier is daar hoegenaamd geen sprake van. Integendeel. Dat belooft voor de nabije toekomst.”

Philipsen groeit uit tot complete renner

Ook Jasper Philipsen krijgt lof van Bakelants. De sprinter van Alpecin-Premier Tech heeft volgens hem de voorbije maanden een belangrijke evolutie doorgemaakt. “Jasper Philipsen heeft dan weer duidelijk body gekweekt”, merkt hij op. Daardoor kan de Belg niet alleen klassieke massasprints winnen, maar ook zwaardere etappes overleven en in de finale nog meestrijden voor de overwinning.

Bakelants verwijst daarbij naar zijn overwinning in Gent-Wevelgem eerder dit seizoen en naar zijn ritzege in deze Tour, op een parcours dat enkele jaren geleden wellicht nog te lastig zou zijn geweest.





Historische reeks voor Belgische sprintbom

De opvallendste statistiek is volgens Bakelants echter de regelmaat van Philipsen. Dankzij zijn ritzege won hij voor het vijfde jaar op rij minstens één Touretappe.

“Het zorgde ervoor dat hij nu al voor de vijfde keer op rij minstens één rit won. Een zeer straffe statistiek, die geen enkele Belg hem ooit voordeed. Zelfs Eddy Merckx niet.” Dat plaatst Philipsen volgens Bakelants in een bijzonder rijtje binnen de Belgische wielergeschiedenis.

Belgische sprint blijft wereldwijd toonaangevend

Met Merlier en Philipsen beschikt België opnieuw over twee absolute topsprinters die elkaar naar een hoger niveau lijken te tillen. Waar Merlier uitblinkt in pure snelheid, toont Philipsen steeds vaker dat hij ook op zwaardere aankomsten kan winnen.

Hun prestaties, gecombineerd met het Tourpodium van Remco Evenepoel, maken duidelijk dat het Belgische wielrennen op meerdere fronten uitstekend vertegenwoordigd is. De toekomst oogt dan ook bijzonder rooskleurig voor de Belgische fans.