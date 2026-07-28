Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing
Foto: © photonews
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Wout van Aert heeft een belangrijke beslissing genomen. Hij heeft de knoop doorgehakt over deelname aan het BK gravel. Hij zal er binnen enkele weken bij zijn, wat betekent dat er wel eens een nieuwe titel op zijn palmares kan komen.

Door aan de start te verschijnen in het BK gravel is Van Aert meteen ook de topfavoriet voor dit kampioenschap. Na zijn overwinning in Parijs-Roubaix was hij immers ook al heer en meester in de Marly Grav Race, een Nederlandse gravelwedstrijd. Dat is dus enorm veelbelovend voor het BK midden augustus.

De organisatie van het BK gravel 2026 heeft de deelname van Van Aert zelf bekendgemaakt op Instagram. "Op 16 augustus zal Wout van Aert debuteren op het BK gravel in Grobbendonk", klinkt het in de mededeling. "Na zijn overwinning in Marly Grav gaat Van Aert ook de uitdaging aan op de gravelwegen in de Kempen."

Het wordt een mooie kans voor de Belgische wielerfan om Van Aert eens in eigen land aan het werk te zien. Belgische gravelbikers kunnen zelfs proberen om het tegen Van Aert op te nemen. De organisatie herinnert iedereen er immers aan dat de inschrijvingen voor het BK gravel in Grobbendonk nog altijd open zijn. 

Wie op de startlijst prijkt, zal dus op hetzelfde parcours rijden als Wout van Aert. Wie hem wil volgen, zal wel van sterke huize moeten zijn. Het is wel een van de grote charmes van het gravelbiken dat amateurrenners dan samen aan de start kunnen staan met de grootste wielrenners ter wereld. Van Aert hoort bij die laatste categorie.

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Van Aert weer klaar om te koersen

Eerder had Jan Bakelants al laten uitschijnen dat Wout van Aert wellicht mee ging doen aan het BK gravel en dat is nu dus helemaal zeker. Deze week maakt Van Aert zijn rentree op de weg in de Ronde van Denemarken. Zijn laatste wapenfeit is een ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, gevolgd door de opgave.

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Wout Van Aert

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