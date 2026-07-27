Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Remco Evenepoel zette in de Tour de France van 2026 een indrukwekkende klim neer op de Alpe d’Huez. Officieel staat hij zevende op de eeuwige ranglijst, maar wie rekening houdt met de dopinggeschiedenis van het wielrennen, komt tot een heel andere conclusie.

Alleen Pogacar was sneller

Met een klimtijd van 37 minuten en 56 seconden reed Remco Evenepoel naar de zevende tijd ooit op de mythische Alpe d’Huez. Alleen Tadej Pogacar was in 2026 sneller met een verbluffende 35 minuten en 27 seconden.

Op papier staan nog zes renners voor Evenepoel, maar vijf van hen werden later veroordeeld voor dopinggebruik. Daardoor krijgt de prestatie van de Belg een heel ander perspectief.

Doping werpt lange schaduw over de ranglijst

De tijden van Marco Pantani, Lance Armstrong en Jan Ullrich behoren tot de snelste ooit op de Alpe d’Huez. Toch werden die prestaties geleverd in een tijdperk dat zwaar werd getekend door doping.

Pantani werd na zijn overlijden in verband gebracht met systematisch dopinggebruik. Lance Armstrong verloor zijn zeven Tourzeges nadat de U.S. Anti-Doping Agency (USADA) hem levenslang schorste. Jan Ullrich bekende jaren later betrokken te zijn geweest bij bloeddoping.

Wanneer je die prestaties buiten beschouwing laat, wordt de ranglijst plots heel anders. Dan blijft enkel Pogacar nog voor Evenepoel staan en is de Belg in feite de tweede snelste klimmer ooit op de Alpe d’Huez.



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Nieuwe generatie schrijft geschiedenis

De Tour van 2026 zorgde sowieso voor een uitzonderlijk niveau op de iconische Franse beklimming. Naast Pogacar en Evenepoel doken ook Isaac Del Toro (38'08"), Mattias Skjelmose (38'12") en Paul Seixas (38'12") de top tien aller tijden binnen.

Dat toont aan hoe hoog het tempo tegenwoordig ligt. Tegelijk worden die prestaties gerealiseerd in een wielersport waarin de controles veel uitgebreider zijn dan tijdens de jaren negentig en het begin van deze eeuw.

Een prestatie die nog meer waardering verdient

Hoewel de officiële statistieken niet veranderen, zullen veel wielervolgers de klim van Evenepoel anders bekijken. Achter zijn naam staat officieel nog altijd de zevende tijd ooit, maar in de ogen van velen hoort hij veel hoger thuis.

Zijn beklimming van Alpe d’Huez was niet alleen een van de sterkste prestaties uit zijn carrière, maar ook een symbolisch moment. In een sport die jarenlang worstelde met dopingverhalen, bewijst een nieuwe generatie dat historische tijden ook zonder dat donkere verleden mogelijk zijn.

Voor Evenepoel is het misschien geen officieel record, maar zijn klim zal voor veel wielerliefhebbers aanvoelen als de op één na snelste prestatie die de Alpe d’Huez ooit heeft gezien.

De top vijftien allertijden op Alpe d’Huez

1. Tadej Pogacar (2026): 35 minuten, 27 seconden

2. Marco Pantani (1995): 36 minuten, 50 seconden

3. Marco Pantani (1997): 36 minuten, 55 seconden

4. Marco Pantani (1994): 37 minuten, 15 seconden

5. Lance Armstrong (2004): 37 minuten, 36 seconden

6. Jan Ullrich (1997): 37 minuten, 42 seconden

7. Remco Evenepoel (2026): 37 minuten, 56 seconden

8. Lance Armstrong (2001): 38 minuten, 5 seconden

9, Isaac Del Toro (2026): 38 minuten, 8 seconden

10. Mattias Skjelmose (2026): 38 minuten, 12 seconden

11. Paul Seixas (2026): 38 minuten, 12 seconden

12. Miguel Indurain (1995): 38 minuten, 14 seconden

13. Alex Zülle (1995): 38 minuten, 14 seconden

14. Bjarne Riis (1995): 38 minuten, 16 seconden

15. Richard Virenque (1997): 38 minuten, 22 seconden