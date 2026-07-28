Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi
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In de uitspraken van Remco Evenepoel na het criterium in Aalst kwamen het sportieve en het privéleven op een bepaalde manier aan bod. De toekomst lacht hem toe, zoveel is wel duidelijk.

Evenepoel won het criterium in Aalst na een spurt tegen Rune Herregodts en gaf achteraf bij VTM NIEUWS te kennen dat hij toch wel een Tour-effect ervaarde. "Iedereen is heel spontaan positief. Toen ik een rondje met Lucien Van Impe reed, kreeg ik alleen maar lof." Nochtans was Van Impe in het verleden niet de grootste believer in de Tour-kansen van Remco.

De Tourwinnaar van vijftig jaar geleden heeft blijkbaar toch mooie woorden uitgesproken over Evenepoel en dat gebeurt bij HLN ook in de omgekeerde richting. "Met zijn extra klasse heeft Lucien die gele trui destijds wél weten binnen te halen. Hij is dan ook een enorme inspiratiebron voor me. Ik kan me alleen maar optrekken aan hem."

Gesprek met Pogacar

Evenepoel kreeg voor de voeten geworpen dat hij nu toch al in de buurt is gekomen om te realiseren wat Van Impe ooit deed. "En tegelijk ook niet, hé", was Evenepoel daar zeer realistisch over. "Het is nooit echt spannend geweest in het klassement tussen mij en Tadej Pogacar." Een gesprekje met de Sloveen kwam er wel in Parijs.

"Ik heb gevraagd of ik één van zijn gele truien en leeuwtjes mocht hebben. 'Omdat ik heb meegereden in de Tour waarin jij het zegerecord evenaart', argumenteerde ik. (lacht) Leuke collector’s items. Voor mezelf. Maar ook voor de kindjes, mochten die er ooit komen", blikt Evenepoel vooruit. Is Oumi ook mee in dat verhaal?

Evenepoel in Clasica San Sebastian

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In elk geval wacht Evenepoel sportief en privé een mooie toekomst. Zijn twee ritzeges en zijn tweede plek in het Tour-klassement hebben wel iets losgemaakt. We moeten niet lang wachten om Remco weer in actie te zien: hij rijdt de Clasica San Sebastian. Die koers won hij al drie keer: in 2019, 2022 en 2023.

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