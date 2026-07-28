Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen
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Remco Evenepoel moest in de Tour de France opnieuw zijn meerdere erkennen in Tadej Pogačar. Toch gelooft Sporza-commentator Renaat Schotte dat de Belg ooit de Ronde kan winnen. Volgens hem is daar wel één belangrijke voorwaarde voor nodig.

Achterstand zegt niet alles

Evenepoel eindigde opnieuw op ruime afstand van de ongenaakbare Tadej Pogačar. De kloof bedroeg meer dan zes minuten, terwijl de Sloveen volgens waarnemers zelfs niet voortdurend voluit hoefde te gaan. Toch ziet Renaat Schotte voldoende redenen om optimistisch te blijven over de toekomst van de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Tijdens een analyse bij Sporza wees hij erop dat de wielergeschiedenis leert dat niets eeuwig duurt. "Ik gun Pogačar eindzeges zes, zeven en acht, maar er komt een jaar dat er iets misloopt. Hij kan ziek worden of vallen. Evenepoel zit klaar", vertelde hij.

Volgens Schotte hoeft Remco dus vooral geduldig te blijven wachten op het moment waarop alle puzzelstukken in elkaar vallen.

Tourwinst mogelijk voor Evenepoel

De ervaren wielerjournalist gelooft zelfs dat Evenepoel ooit de gele trui naar Parijs kan brengen. Daarvoor moet volgens hem niet alleen de vorm perfect zijn, maar ook het koersverloop meezitten.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij ooit de Ronde van Frankrijk kan winnen als de puzzel past. Elke koers is een puzzel, zeker de Tour."

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Die uitspraak sluit aan bij wat veel kenners al langer zeggen: Evenepoel beschikt over het talent om een grote ronde te winnen, maar botst momenteel op een uitzonderlijke generatie met Pogačar en Jonas Vingegaard.

Meer tijdritten als "vriendelijk gebaar"

Schotte ziet nog een andere belangrijke factor. In de voorbije Tour kregen de renners amper 26 kilometer tegen de klok voorgeschoteld. Dat is volgens hem te weinig voor een renner die juist in de tijdrit het verschil kan maken.

Daarom lanceerde hij een opvallend voorstel. "Wat Remco nodig heeft, is een vriendelijk gebaar uit Parijs. Ze moeten een Tour zoals in de jaren '90 creëren, met drie lange tijdritten."

Meer tijdritkilometers zouden Evenepoel volgens Schotte een veel grotere kans geven om zijn sterke discipline maximaal uit te spelen.

Niet iedereen is overtuigd

Zijn collega Christophe Vandegoor plaatste meteen een kanttekening bij dat idee. Volgens hem zal de Tourorganisatie haar parcours niet aanpassen aan één renner.

Hij verwees daarbij ook naar de opkomende Franse toprenner Paul Seixas, die minder uitblinkt in het tijdrijden. Daardoor lijkt de kans klein dat de Tour de France opnieuw meerdere lange tijdritten opneemt in het parcours.

Toch blijft Schotte geloven dat Evenepoel vroeg of laat zijn kans krijgt. Als de omstandigheden meezitten én de Tour een parcours aanbiedt dat beter aansluit bij zijn kwaliteiten, acht hij een Belgische eindzege zeker niet uitgesloten.

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