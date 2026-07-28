Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Zelf is Eddy Merckx al vaak geëerd met alle toeters en bellen. Wat Mathieu van der Poel deed in de laatste Tourrit, zorgde figuurlijk voor vuurwerk. Merckx is dolenthousiast over de ontknoping van de Tour de France.

Merckx heeft het bij VTM NIEUWS gehad over wat de laatste etappe van de Tour de France nog te bieden had. "Prachtig. Ongelooflijk. Ik heb het vol spanning beleefd. Tot de laatste seconde denk je dat hij teruggegrepen gaat worden, maar het is niet te geloven hoe diep een renner als Mathieu van der Poel kan gaan."

Het is inderdaad de specialiteit van Van der Poel om op dat vlak nog een tikkeltje verder te gaan dan andere renners. "Een ander zou je geen kans geven, maar hij gaat ervoor tot op de meet." Merckx tracht zich het gevoel van VDP op dat moment voor te stellen. "Hij moet verzuring gehad hebben tot en met. Het is geweldig geweest."

Pogacar en Van der Poel samen voorop

Laat ons niet vergeten dat eerst ook Pogacar samen met Van der Poel het vuur aan de lont stak. "Het was een fantastische ontknoping, met Mathieu en Pogacar die met zijn tweeën voorop waren. Ongelooflijk dat Van der Poel dan nog de laatste rechte lijn alleen voor zijn rekening neemt. Ik heb er echt van genoten."

Merckx kan alleen maar lyrisch zijn over de twee renners die de laatste Tourrit zoveel kleur gaven. "Een kampioen als Mathieu van der Poel zie je niet dikwijls en Pogacar is waarschijnlijk van een andere planeet." Daarnaast zagen we ook Belgische topprestaties: zo won Philipsen voor het vijfde jaar op rij een rit, zelfs Merckx deed dat niet.

Spraakmakende zeges Pogacar

Lees ook... De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"
De Tour van Van der Poel en Pogacar sprak natuurlijk boekdelen. Van der Poel drukte zijn stempel met zijn overwinningen in Ussel en in Parijs. Pogacar heerste in het klassement en toonde met vijf ritzeges een grote honger. Spraakmakend waren zijn zeges in de rit over de Tourmalet en met finish op Alpe d'Huez.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Eddy Merckx
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

De Cauwer en heel Nederland zeker dat het niet beter wordt: "Van der Poel liet Pogacar voor het eerst afzien"

11:35
Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

Renaat Schotte onthult wat Remco Evenepoel echt nodig heeft om de Tour te winnen

07:00
UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

UPDATE: Evenepoel wint onder massale belangstelling, podium voor Philipsen

10:35
Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel Naast de fiets

Luxueuze overnachting voor meneer en mevrouw Evenepoel: Remco ziet 'prinses' Oumi schitteren in 5-sterrenhotel

10:20
Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

Nadat Bakelants een tipje van de sluier oplichtte: Van Aert neemt een belangrijke beslissing

09:20
Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

Evenepoel nuchter over Pogacar, lovend over Van Impe en zinspeelt zelfs op kinderwens met Oumi

08:20
Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

Historische cijfers! Deze Belg doet in de Tour wat zelfs Eddy Merckx nooit lukte

20:00
Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

Zelfs Pogacar zal dit beseffen: Evenepoels prestatie is nóg straffer dan gedacht

18:00
Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

Adrie van der Poel doet boekje open over slotrit van zoon Mathieu, Pogacar en Evenepoel

17:00
🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

🎥 “Da’s alleen in den Belgiek dat da kan”: influencer spreekt klare taal over Evenepoel

21:00
Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

Evenepoel legt uit waarom hij de finale met Van der Poel en Pogacar liet schieten

27/07
Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer Naast de fiets

Harde boodschap richting VRT over De Cauwer: vrouw van Bakelants zwijgt niet langer

19:00
Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

Wie pakt de jackpot? Zo werd 2,3 miljoen euro prijzengeld in de Tour de France verdeeld

14:30
Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

Onthuld: grote mensenmassa op Alpe d’Huez was in het voordeel van Pogacar

27/07
Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

Belgisch renner loopt breuk op: slachtoffer van vluchtmisdrijf op stage

16:00
Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

Van den Broeck kent het dopingtijdperk als geen ander: dit zegt hij nu over Pogacar

27/07
Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

Organisatie in Aalst geeft toe waarom Evenepoel écht komt: “Maar dat ga ik nooit vertellen”

15:00
“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht Naast de fiets

“Hij heeft niet durven weigeren”: straffe uitspraak over Ruben Van Gucht

13:30
Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

Belgisch topveldrijder slachtoffer van dramatische gebeurtenissen op vakantie

12:30
"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren" Analyse

"Een pluim voor Evenepoel, maar nuance bij Red Bull-sterkte en dominantie Pogacar groter dan ooit tevoren"

27/07
Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

Van der Poel heeft amper woorden voor eigen fenomenaal nummer: "Waar dit vandaan kwam, weet ik niet"

26/07
Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

Dit biedt WVA Mobile: twee abonnementen en exclusieve voordelen voor fans

27/07
Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

Koers LIVE: Pogacar reageert op zijn vijfde Tourzege

26/07
Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

Ruben Van Gucht loopt verwonding op bij een valpartij in een ravijn

26/07
Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Tom Dumoulin heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

26/07
Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

Uitspraak van Pogacar spreekt boekdelen: hij laat naam van Van Aert niet zomaar vallen

26/07
Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

Ontdek de betrokkenheid van Van Aert bij een inspirerend goed doel

26/07
Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond Naast de fiets

Remco Evenepoel uit liefde voor Oumi door verwijzing naar haar achtergrond

26/07
Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

Sergeant blijft op één gebied op honger zitten na beloning voor Evenepoel voor het constante inhouden

26/07
Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

26/07
De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

De Cauwer, Pauwels, Bakelants en De Wolf lyrisch over Remco, maar er komt ook kritiek op Soudal Quick-Step

26/07
🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

🎥 Grappig moment vlak na de finish: Evenepoel geeft Red Bull-perschef uitbrander van jewelste

26/07
Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

Dat kon er ook nog bij: Sepp Kuss krijgt na angstaanjagende valpartijen ... boete van de UCI

26/07
Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

Evenepoel betrekt Oumi in de hulde en zet criticasters nog een keertje op hun plek

26/07
De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

De Cauwer grapt over Belg: "Kinderen makkelijker dan Parijs, meestal"

26/07
TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

TDF LIVE: Sepp Kuss valt aan, Pogacar als ideale ploegmaat van Del Toro?

25/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jan Bakelants Jose De Cauwer Dirk De Wolf Einer Augustto Rubio Eddy Merckx Sepp Kuss Valentin Paret-Peintre Richard Antonio Carapaz Montenegro Mads Pedersen Serge Pauwels Michael Boogerd Juan Ayuso Paul Herygers Sven Vanthourenhout Marc Sergeant Tom Dumoulin

Nieuwste reacties

devriendt.cordy@gmail.com devriendt.cordy@gmail.com over Moeder Evenepoel én Fabian Cancellara breken lans voor respect: "Neen zeggen mag" Hankie Hankie over Bruyneel furieus: "Bijna schending van de mensenrechten" Hankie Hankie over Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven" Hankie Hankie over TDF LIVE: Quinn Simons komt als eerste boven op Col de la Croisette Hankie Hankie over José De Cauwer waarschuwt Remco Evenepoel: "Dat zal ooit eens níét lukken" Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved