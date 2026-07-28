Van der Poel krijgt zelfs Eddy Merckx dolenthousiast: "Niet te geloven, een ander zou je geen kans geven"

Zelf is Eddy Merckx al vaak geëerd met alle toeters en bellen. Wat Mathieu van der Poel deed in de laatste Tourrit, zorgde figuurlijk voor vuurwerk. Merckx is dolenthousiast over de ontknoping van de Tour de France.

Merckx heeft het bij VTM NIEUWS gehad over wat de laatste etappe van de Tour de France nog te bieden had. "Prachtig. Ongelooflijk. Ik heb het vol spanning beleefd. Tot de laatste seconde denk je dat hij teruggegrepen gaat worden, maar het is niet te geloven hoe diep een renner als Mathieu van der Poel kan gaan."

Het is inderdaad de specialiteit van Van der Poel om op dat vlak nog een tikkeltje verder te gaan dan andere renners. "Een ander zou je geen kans geven, maar hij gaat ervoor tot op de meet." Merckx tracht zich het gevoel van VDP op dat moment voor te stellen. "Hij moet verzuring gehad hebben tot en met. Het is geweldig geweest."

Pogacar en Van der Poel samen voorop

Laat ons niet vergeten dat eerst ook Pogacar samen met Van der Poel het vuur aan de lont stak. "Het was een fantastische ontknoping, met Mathieu en Pogacar die met zijn tweeën voorop waren. Ongelooflijk dat Van der Poel dan nog de laatste rechte lijn alleen voor zijn rekening neemt. Ik heb er echt van genoten."

Merckx kan alleen maar lyrisch zijn over de twee renners die de laatste Tourrit zoveel kleur gaven. "Een kampioen als Mathieu van der Poel zie je niet dikwijls en Pogacar is waarschijnlijk van een andere planeet." Daarnaast zagen we ook Belgische topprestaties: zo won Philipsen voor het vijfde jaar op rij een rit, zelfs Merckx deed dat niet.

Spraakmakende zeges Pogacar

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De Tour van Van der Poel en Pogacar sprak natuurlijk boekdelen. Van der Poel drukte zijn stempel met zijn overwinningen in Ussel en in Parijs. Pogacar heerste in het klassement en toonde met vijf ritzeges een grote honger. Spraakmakend waren zijn zeges in de rit over de Tourmalet en met finish op Alpe d'Huez.