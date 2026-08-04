📷 KOERS LIVE: Urška Žigart beleeft nachtmerrie in de Tour de France Femmes

Urška Žigart heeft een bijzonder zware dag achter de rug in de Tour de France Femmes. De Sloveense van AG Insurance-Soudal verloor bijna 26 minuten door maagproblemen, maar is vastberaden om dinsdag gewoon van start te gaan in de individuele tijdrit.

Maagproblemen zorgen voor flinke tijdsachterstand

Urška Žigart begon de Tour de France Femmes als een van de rensters om in de gaten te houden bij AG Insurance-Soudal. Al in de openingsrit liep ze wat tijdverlies op, maar maandag kreeg ze een veel grotere klap te verwerken.

De Sloveense kampte met een maaginfectie en kon daardoor haar normale niveau niet halen. Uiteindelijk kwam ze bijna 26 minuten na ritwinnares Sigrid Ytterhus Haugset over de finish.

Na afloop bracht AG Insurance-Soudal een update over haar toestand. "De moeilijkste dagen tonen vaak het sterkste karakter. Ondanks maagproblemen vocht Urška zich door een bijzonder zware etappe en bereikte ze met enorm veel doorzettingsvermogen toch de finish", liet de ploeg weten op X.

"Ik voelde me helemaal niet mezelf"

Ook Žigart reageerde zelf op haar moeilijke dag. Ze gaf toe dat het een van de zwaarste etappes uit haar carrière was, maar was tegelijk dankbaar voor de steun die ze onderweg kreeg.

"Ik voelde me vandaag helemaal niet mezelf. Het was een van de zwaarste dagen die ik ooit op de fiets heb meegemaakt", vertelde ze.





Daarnaast sprak ze haar waardering uit voor de andere rensters in haar groep. "Het is ongelooflijk hoe iedereen voor elkaar zorgt en begrijpt hoeveel pijn het doet wanneer je alleen maar probeert de finish binnen de tijdslimiet te halen", klonk het.

Tijdrit biedt een sprankeltje hoop

Ondanks de zware klap denkt Žigart nog niet aan opgeven. Integendeel, ze wil dinsdag gewoon starten in de individuele tijdrit. "Hopelijk is dit kleine maagvirus daarna verdwenen en kan ik de tijdrit wat rustiger afwerken", zei de Sloveense met een knipoog.

De tijdrit vraagt een heel andere inspanning dan een lange rit in lijn, waardoor ze hoopt haar krachten beter te kunnen verdelen en verder te herstellen.