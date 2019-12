Diether Sweeck crosste, ondanks pas overleden grootvader: "Hij zei dat ik moest gaan"

Een knap eerbetoon. Net als Mathieu van der Poel won ook Diether Sweeck dit weekend een cross vlak na het overlijden van zijn grootvader. Het werd een moeilijke middag voor Sweeck in Tsjechië, maar hij vocht en kwam als eerste over de meet.

In tegenstelling tot tweelingsbroer Laurens besloot Diether Sweeck om zaterdag wel te crossen, ondanks het overlijden van zijn grootvader amper een dag eerder. In Tsjechië boekte Sweeck zijn tweede zege van het seizoen.

"Toen we vorige week vava een bezoek brachten in het ziekenhuis, stond hij erop dat we gingen crossen in Tsjechië. In het begin van de wedstrijd had ik het heel moeilijk, vooral op mentaal vlak", vertelt Sweeck aan Het Nieuwsblad.

"Pas op het einde van de wedstrijd vond ik mijn focus. Ik had aan een demarrage voldoende om vijf renners af te schudden en achter te laten", besluit Diether Sweeck, die net als zijn broers zondag niet in actie kwam in Overijse.