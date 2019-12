Timothy Dupont na nederlaag op EK strandwielrennen: "Ik ben bestolen"

Timothy Dupont leek op het EK strandrace lang op koers te zitten voor de Europese titel binnen te halen, maar in de slotfase werd hij geklopt door een Nederlander die het heel slip speelde. "Ik ben bestolen", klinkt het.

Timothy Dupont (32) nam deel aan het Europees kampioenschap strandwielrennen in het Franse Duinkerke. Daarin leek hij lang op weg te zijn naar de overwinning, maar zag zich in het slot nog geklopt door Nederlander Ivar Slik. Maar de renner van Wanty-Gobert was alles behalve te spreken over zijn nederlaag.

"Samen met Slik en Van Breda reed ik voorop. Ik was er vrij zeker van dat ik ze kon kloppen in de spurt, maar plots reed Slik twintig seconden voor mij. Hij had een bocht afgesneden", legt Dupont uit in Het Nieuwsblad.

Dupont liet het niet bij de tweede plek en diende een klacht in, maar die werd niet gehoord. "Ze bekeken het wel, maar omdat er geen linten waren getrokken, konden ze Slik niet straffen. Ik ben bestolen. Van Breda zat trouwens mee in het complot. Ach, als een Hollander u niet geflikt heeft, is hij het vergeten."