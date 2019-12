🎥 Matthews uit liefde voor Ronde van Vlaanderen: "Nog nooit zoiets meegemaakt" en "Voelde me als een gladiator"

Michael Matthews is meer dan ooit de man die het kopmanschap bij Sunweb claimt. De Australiër debuteerde dit jaar ook in de Ronde van Vlaanderen met een zesde plaats, lang niet slecht. Mede door die ervaring is Matthews hevige fan geworden van Vlaanderens Mooiste.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het was mind-blowing", zegt Matthews bij Cyclingnewsfeed over zijn debuut in de Ronde. "Om gewoon nog maar te kunnen deel uitmaken van de geschiedenis van die wielerwedstrijd en erbij te zijn in de finale... Ik was niet goed genoeg om dan nog te kunnen presteren, maar ik was goed genoeg om erbij te zijn en dat was al een geweldige ervaring."

Vooral de beleving om de koers heen spreekt hem aan. "Er is de geschiedenis en de mensen die aan de kant van de weg stonden, het was echt speciaal. Het waren echte fans die hun helden aanmoedigden, ik voelde me als een gladiator."

Kortom: alles bij mekaar maakt de Ronde van Vlaanderen een echte topwedstrijd. "Het is één van de meest te gekke wielerwedstrijden ter wereld en je hebt de meest gepassioneerde fans rond je die je aanmoedigen. Daar gaat het in wielrennen om. Ik kijk er echt naar uit om daar terug te keren."