Bingoal-Wallonie Bruxelles mag status dan toch nog behouden

Met Lotto Soudal en Deceuninck-Quick.Step is ons land goed vertegenwoordigd in de WorldTour, maar ook op het één na hoogste niveau zijn er enkele Belgische ploegen actief. Dat zullen er in 2020 opnieuw drie zijn, nadat ook Bingoal-Wallonie Bruxelles zijn licentie gekregen heeft.

De ploeg was in 2019 al actief op het procontinentale niveau en scoorde onder meer via Baptiste Planckaert, die zich eindwinnaar kroonde van de Bingoal Cycling Cup. Het moest enkel wel nog geduld oefenen voor een besluit over het al dan niet uitdelen door de UCI van een nieuwe ProTeam-licentie.

OPMERKELIJKE NIEUWKOMERS

Inmiddels is de kogel door de kerk: Bingoal-Wallonie Bruxelles krijgt zijn felbegeerde licentie en blijft dus een procontinentale ploeg. Op dat niveau hoort het zeker thuis, want het haalde enkele opmerkelijke renners in huis. Zo komen Sean De Bie, Boris Vallée en Jelle Vanendert het team versterken.

In 2017 en 2018 kon Wallonie-Bruxelles rekenen op de steun van sponsors Aqua Protect en Veranclassic om het team mee overeind te houden. Toen die wegvielen, was het even afwachten of het voortbestaan van de ploeg gegarandeerd kon worden. Dat lukte door een nieuw akkoord te bereiken met de Waalse overheid en de komst van Bingoal als nieuwe naamsponsor.