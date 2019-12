Roelandts mikt hoog: "Als ik nog één vette vis kan binnenhalen, is mijn carrière geslaagd"

Jürgen Roelandts verhuisde in 2019 naar Movistar om de voorjaarsploeg aan te voeren. Gezondheidsproblemen deden dat plan jammer genoeg in duigen vallen.

"Ik was heel goed aan het seizoen begonnen, maar begon daarna te sukkelen met sinusitis”, vertelde hij aan Sporza. “Na Roubaix ben ik dan ook geopereerd aan mijn neus. Helaas haalde ik daarna nooit meer het gewenste niveau. Het was een jaar om snel te vergeten."

"In de ploeg geloven ze nog altijd in mij. Ik denk dat ik nu op hetzelfde niveau als vorig jaar zit, maar sinds mijn operatie voelt het wel beter aan. Dat is een stap in de goeie richting."

"Ik ben naar Movistar getrokken om mijn eigen kans te kunnen gaan in het voorjaar en dat is nog altijd de ambitie. Als je één grote wedstrijd kunt winnen, is je voorjaar geslaagd en voor mij zelfs mijn carrière.”

“Ik ben er al vaak dichtbij geweest, maar ik mis nog die ene vette vis in het voorjaar. Daar zet ik nu alles op alles voor.”

Roelandts werd in het verleden al derde in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Hij haalde in zowat elke grote voorjaarskoers al de top tien.