'Peter Sagan zal in 2020 debuteren in rittenkoers eigen land'

Volgens het Slowaakse Dennik Sport zal Peter Sagan volgend jaar starten in de Okolo Slovenska, een rittenkoers in Slowakije. Het zou voor Peter Sagan zijn debuut zijn in de rittenkoers.

Peter Sagan zal zoals aangekondigd zijn seizoen starten in de Argentijnse Vuelta a San Juan. Nadien richt hij zich op de Omloop Het Nieuwsblad en nadien de belangrijkste voorjaarsklassiekers. Vervolgens maakt hij zijn opwachting in de Ronde van Italië en hij zal ook te zien zijn in de Ronde van Frankrijk en op de Olympische Spelen in Tokio. De drievoudige wereldkampioen liet al weten dat zijn seizoen er na de Olympische Spelen zal op zitten, maar volgens het Slowaakse dagblad komt daar dus nog een rittenkoers in eigen land bij. De vorige editie werd gewonnen door Yves Lampaert, voor Arnaud Démare en Stefan Küng.