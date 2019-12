Niet enkel Aerts loopt ribbreuk op: belangrijke naam ontbreekt mogelijk op WK veldrijden

Het is blijkbaar de periode van de ribbreuken. Toon Aerts liep er al twee op na zijn valpartij in Namen en ook Jolanda Neff heeft bij een zware val haar rib gebroken. De Amerikaanse kwam ten val tijdens een trainingstochtje dat wel eens grote gevolgen kan hebben.

De Zwitserse is een grote topper in het mountainbike, maar ook in het veldrijden kan ze haar mannetje staan. In de Wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo werd ze begin dit seizoen tweede. Sowieso een renster om in het oog te houden op het WK veldrijden in haar thuisland.

Als ze daar überhaupt al aan de start komt. Neff was wel van plan om op 1 februari aan het WK mee te doen, maar achter haar deelname komt een vraagteken te staan nu ze een gebroken rib en een klaplong heeft opgelopen.