Vanmarcke vergelijkt huidig team met 'superploeg' van 2011: "Een sterkere cohesie"

Sep Vanmarcke is nog steeds een overwinning in een Monument aan het najagen. Het had in 2019 misschien wel gekund, maar er was weer de nodige pech mee gemoeid. Toch geeft Vanmarcke nog lang niet op.

Hij belooft immers goed omringd te worden. Vanmarcke gelooft sterk in het Education First van 2020. Acht jaar geleden reed hij ook al in een op papier erg sterke ploeg. "In 2011 hadden we grote namen en dat was ongelooflijk, maar uitgezonderd de zege van Vansummeren in Roubaix hadden we een slecht klassiek seizoen", vertelt Vanmarcke aan Cyclingnews.

Dan is hij nu beter af. "Het waren toen grote namen met onder andere Hushovd en Haussler, maar nu zijn we als team beter. Er is een sterkere cohesie. We hebben een viertal jongens die de finale kunnen rijden."

Vanmarcke gelooft nog altijd in die grote overwinning. Zeker na zijn prestaties in 2019. "Mijn val in de E3 heeft de klassiekers voor mij om zeep geholpen. Ik had veel beter dan de vierde plaats in Roubaix kunnen doen. Als ik een beetje meer geluk had gehad of links of rechts een betere keuze had gemaakt, had ik 'm al beet kunnen hebben. Daarom blijf ik erin geloven."