Wist u dit van Mathieu van der Poel? "Daar heeft hij nog nooit verloren, niet als junior, belofte of prof"

ndien Mathieu van der Poel donderdag zijn dertiende cross op veertien wint, is hij alleen recordhouder met vier WB-overwinningen in Zolder. Zijn woordvoerder Thomas Sneyers beschrijft het fietsend fenomeen.

Van der Poel kan donderdag als eerste ooit voor de vierde keer de Wereldbeker-koers te winnen in Heusden-Zolder. "Wie zal het zeggen? Zolder ligt hem. Alleen werd hij er geen wereldkampioen. Hij werd toen op zijn waarde geklopt door Wout Van Aert", vertelt Sneyers in HBvL.

"Nu, Mathieu heeft wel meer van die crossen waar hij alleenheerser kan worden. Zijn strafste stoot is toch wel Diegem. Daar heeft hij nog nooit verloren. Niet als junior, noch als belofte of prof. Mathieu is wel niet de man die bezig is met die lijstjes. Ik denk dat de buitenwereld daar meer mee bezig is dan hijzelf. Eigenlijk is het eenvoudig: als je altijd en overal start om te winnen, volgen die recordlijsten vanzelf."