Van Der Poel wint na indrukwekkende remonte in Loenhout; Van Aert knap vijfde

Mathieu van der Poel won voor het derde jaar op rij de Azencross in Loenhout. Al ging het niet van een leien dakje. Door een val in de eerste ronde moest de Nederlander van heel ver terugkeren om Iserbyt te kloppen. Wout Van Aert reed bij zijn debuut zeer sterk en finishte als vijfde.

Wout Van Aert liet er geen gras over groeien: hij dook als eerste het veld in. Van der Poel kwam meteen ten val aan de brug en moest als allerlaatste terug op de fiets kruipen. Het was Eli Iserbyt die als leider de eerste ronde afsloot, na een slipper van Tim Merlier. Corné van Kessel volgde op 1 seconde.

Van der Poel slalomde intussen voorbij de tegenstand om op te schuiven. Aan het einde van ronde twee sloot de wereldkampioen al terug aan bij een achtervolgend groepje, zij aan zij met Wout Van Aert, als vanouds.

Halfweg cross was het Iserbyt die aan kop reed met een kleine voorsprong op van Kessel. Een ontketende van der Poel volgde op amper 15 seconden. Van Aert deed het meer dan behoorlijk op een zevende stek. Niet veel later had MVDP ook van Kessel te pakken, maar voorin reed Eli Iserbyt enorm sterk, al voelde hij de hete adem van de Nederlandse wereldkampioen steeds dichterbij komen. Met nog drie ronden te gaan was het dan zover: van der Poel sluit aan bij de koploper na een onwaarschijnlijke remonte.

In de op een na laatste ronde voerde MVDP het tempo nóg verder op. Eli Iserbyt kraakte, maar barstte niet. Zij aan zij gingen ze de slotronde in. Wat iedereen verwachtte werd realiteit:van der Poel had nog een cartouche over. Daar had Iserbyt deze keer geen reactie meer op.

Zo kwam wereldkampioen Mathieu van der Poel, ondanks een klein slippertje in het slot, na een fantastische remonte als eerste over de meet. Eli Iserbyt volgde als tweede op 8 seconden. Corné Van Kessel vervolledigde het podium. Wout Van Aert eindigde, na maatje Tim Merlier, op een zeer knappe vijfde stek.