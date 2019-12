Geen spatje twijfel bij Herygers over Van Aert: "Anderhalve maand geleden deed alles nog pijn"

Ook voormalig wereldkampioen Paul Herygers is onder de indruk van wat Wout van Aert heeft laten zien. Die laatste moet volgens hem recentelijk nog een enorme progressie gemaakt hebben. Men moet dus met hem rekening houden op het BK veldrijden.

De prestatie van Van Aert in Loenhout heeft de verwachtingen alvast overtroffen. "Voor de start sprak iedereen voorzichtig over een top tien 10, maar dat hij uiteindelijk 5de is geworden hadden weinigen verwacht. Anderhalve maand geleden zag ik hem bij mij in de buurt op de brug van de E3 en toen deed alles nog pijn", verklapt Herygers bij Sporza.

Dat kan slechts één ding betekenen: dat Van Aert met een razende snelheid weer aan het opbouwen is. "Wat heeft hij de laatste maand allemaal voor mekaar gekregen", kan Herygers het amper geloven. "Hopelijk heeft dat niet te veel energie gevergd."

Als de progressie zich doorzet, is het wel veelbelovend met het oog op het BK in Antwerpen. Kan de man van Jumbo-Visma daar winnen? "We spreken over Wout van Aert. Dat is geen gewone kerel. Getalenteerd tot en met en wilskracht, veel meer dan eender wie. Ik zeg volmondig 'ja", ook al heeft hij tegen dan maar 2 uur competitie in de benen."