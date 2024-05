Ex-model dankt Patrick Lefevere: "Hij toonde alle begrip"

Ex-model Stephanie Clerckx is aan de slag als PR-vrouw van Soudal-QuickStep. Ze huwde twee jaar geleden met Philip Jansen, de ploegdokter van de wielerploeg van Patrick Lefevere.

Stephanie Clerckx en Philip Jansen wilden graag een kindje krijgen samen, maar dat liep niet van een leien dakje. Dat is na een heel parcours eindelijk gelukt, maar heeft bloed, zweet en veel tranen gekost.

Daarbij kreeg ze ontzettend veel hulp van de hele ploeg. “Mijn man nam als dokter de leiding, maakte de afspraken, las zich in, controleerde mijn hormonenspiegels. Ze rijden nadien talloze keren naar het UZ Jette”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Clerckx schrapt daarvoor koersen en meetings en schakelde zelfs de hulp in van de buschauffeurs van de ploeg. “Ik nam mijn zakje met hormonenspuiten mee naar wedstrijden en zei dan tegen de mannen: 'Hier, mijn potentiële kinderen, kunnen jullie die in de koelkast zetten?'”

Haar werk was tijdens het hele traject dat ze volgde van groot belang. “Dankzij de job, mijn passie, ben ik mezelf niet verloren in gepieker en doemscenario's. Philip en ik hebben iedereen gezegd waarmee we bezig waren. Patrick (Lefevere, red.) toonde alle begrip wanneer ik er eens niet bij kon zijn.”

Uiteindelijk lukte het bij de vijfde poging ivf, met twee goede embryo’s. Het eerste werd een vroege miskraam, maar dankzij nummer twee is ze nu zwanger.