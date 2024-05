Soudal-QuickStep niet te spreken over andere ploeg in peloton: "Frustrerend"

De sprinters kregen vandaag geen kans in de Giro. Vier late vluchters beslisten onder elkaar wie de dagzege pakte.

Tim Merlier kreeg geen kans om voor een tweede sprintoverwinning te gaan in de Giro. De sprintersploegen werkten niet samen om de vluchters terug te halen.

“Het waren ook niet de vier minsten die voorop reden. De laatste 20 kilometer waren in dalende lijn en daar hadden ze ook meewind. Dan kan zoiets al eens gebeuren”, zegt ploegleider Iljo Keisse van Soudal-QuickStep.

Niemand pakte het slim aan en ook samenwerking was er niet. “Ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben. We deden wat we konden en moesten doen.”

Keisse was vooral niet te spreken over één ploeg. “We hebben ook niet gegokt, zelfs niet wanneer Alpecin-Deceuninck ons het leven zuur maakte op de klim. Daarna zijn we onmiddellijk weer begonnen. Alle sprintersploegen moeten vanavond toch in de spiegel kijken.”

Keisse hoopt dat de ploegen hier lessen uit trekken. “Ik vind de manier van koersen bij Alpecin-Deceuninck heel frustrerend. Ze hebben het iedereen moeilijk gemaakt. Ze hebben zelf een goede sprinter en kans om te winnen, maar hebben er nu niets aan.”