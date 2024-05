📷 Giro d'Italia stuurt grappige foto's van Alaphilippe en Uijtdebroeks de wereld in

De Giro d’Italia was vandaag al aan zijn vijfde etappe toe. Op de sociale media van de grote ronde kan je heel veel informatie terugvinden. Maar de organisatie laat zich af en toe ook van zijn grappigste kant zien. Dat was vandaag weer zo, net voor de start van de etappe.

Zo postte de Giro een foto van onze landgenoot Cian Uijtdebroeks in zijn witte trui. De man naast Uijtdebroeks toont zijn hand een kleine hoogte. “Ik dacht dat je maar zo groot mocht zijn voor de witte trui”, is het bijschrift.

Ook Julian Alaphilippe van Soudal-QuickStep ontsnapte niet aan een grapje. Toen de Fransman de trappen aan de start in Genua op moest stond er bij de foto: “De eerste klim van de dag voor Alaphilippe.

De grapjes van de Giro vormen alvast een leuk tussendoortje. Je kan beide foto’s hieronder bekijken.

📏 I thought you could only be this tall to be the Maglia Bianca 🤔#GirodItalia pic.twitter.com/CmDRmtX5tf