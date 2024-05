🎥 "Diefstal op klaarlichte dag": Commentatoren snoeihard voor vluchter in Giro

Geen massasprint in de Giro vandaag. Vier late vluchters maakten onder elkaar uit wie met de etappezege ging lopen.

De eerste grote vlucht van de dag werd al snel weer bij de lurven gegrepen. Het peloton leek op weg naar een nieuwe massasprint, maar daar beslisten vier late vluchters anders over.

In de laatste 30 kilometer slaagde het peloton er maar niet in om veel dichter te komen. Dat lukte enigszins nog in de laatste tien kilometer, maar het kalf was toen al verdronken.

De vier vluchters beslisten onder elkaar wie de ritzege zou pakken. Andrea Pietrobon werkte niet mee in de vlucht, maar probeerde op 900 meter van het einde weg te rijden. “Diefstal op klaarlichte dag”, noemde de commentator het op Eurosport.

Maar de diefstal lukte niet. Uiteindelijk was Benjamin Thomas die de zege pakte, voor Mikael Valgren. De spurt van het peloton werd gewonnen door Milan, Tim Merlier was achtste.