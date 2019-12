Jens Adams stelt ploeg voor 2020 voor

Tot het einde van het jaar blijft Jens Adams het beste van zichzelf geven in de kleuren van Pauwels Sauzen-Bingoal. Een druk programma zet zich daarna verder in 2020. Adams komt dan in actie voor een nieuwe éénmansploeg.

In de marge van de cross in Loenhout is het nieuwe project rond Jens Adams bekendgemaakt. Hij gaat de rood-zwarte outfit van Pauwels Sauzen-Bingoal inruilen voor een grotendeels wit shirt. Op de schouders en borst staat dan in een groen-oranje band de naam van zijn nieuwe sponsor: Hollebeekhoeve. Om zijn toekomst in het veldrijden te vrijwaren, moest Adams wel op zoek gaan naar een nieuwe partner en dat is dus deze producent van zuivel geworden. Adams gaat zeker twee jaar koersen voor het Hollebeekhoeve Cycling Team.