Knappe driestrijd bij de vrouwen: Worst haalt de zege binnen, drama voor 17-jarige Van Anrooij

Het is niet voor het eerst en zeker niet voor het laatst: ook in Diegem werd het een volledig Nederlands podium bij de vrouwen. Voor de zege ging het tussen Alvarado, Kastelijn en Worst. Laatstgenoemde haalde het in een sprint met Alvarado. Een drama voltrok zich voor Van Anrooij.

Op de eerste schuine kant werd er meteen gevallen. Het waren wel twee toppers die zich onmiddellijk op kop zetten: Alvarado en Worst. Sanne Cant probeerde de oversteek te maken, maar het waren andere Nederlandse veldrijdsters die de aansluiting vonden voorin: Kastelijn en Van Anrooij.

Ook Inge van der Heijden maakte de sprong tot bij haar landgenotes. Zo vormde zich een treintje met vijf Nederlandse dames. Cant was de zesde renster in koers en knokte om weer voorin te geraken, maar het zou niet meer lukken.

ZOEKEN NAAR FIETS VOOR VAN ANROOIJ

Worst gooide even haar troeven op tafel. Dat ging ten koste van Van Anrooij en Van der Heijden. Alvarado en Kastelijn konden wel hun wagonnetje aanhangen. Voor de 17-jarige Van Anrooij werd even later het drama compleet. Ze dook de materiaalpost in, maar daar stonden haar manschappen niet. Die moeten zich in de andere materiaalpost begeven hebben...

Tot overmaat van ramp voor Van Anrooij konden blijkbaar ook de anderen in de materiaalpost waar zij eerst passeerde geen fiets of zelfs geen wiel missen. Voorin bleven beide 777-rensters in de slotronde even steken, waardoor Alvarado een kleine voorsprong kon nemen. Aan de passage door het zand waren de drie leidsters weer bijeen.

STERKE KASTELIJN DERDE

Na een bocht trok Alvarado nog eens fel door. Worst had een goed antwoord in huis. Voor Kastelijn, die al de hele wedstrijd zo sterk had gereden, was het wel de inspanning te veel. Worst remonteerde Alvarado knap in de sprint.