🎥 Harten van de fans gaan uit naar Shirin van Anrooij na grote pech in Diegem

Mathieu van der Poel en Annemarie Worst wonnen, maar er was ook doffe ellende te bespeuren tijdens de cross in Diegem. Bij niemand meer dan bij de 17-jarige Shirin van Anrooij. Zij geraakte bij een passage door de materiaalpost niet aan een nieuwe fiets en zag een top vijf verloren gaan.

Er werd net stevig aan de boom geschud voorin toen Shirin van Anrooij lek reed. Ze dacht waarschijnlijk dat de redding nabij was toen ze de materiaalpost inging, maar daar was geen spoor van haar medewerkers. Die stonden verderop in de andere materiaalpost.

Hartverscheurend om te zien: achtervolgster @x_shirin rijdt lek en heeft geen nieuwe fiets klaarstaan in de eerste materiaalpost. 😭 #TelenetSuperpresige #SPDiegem pic.twitter.com/haycCE7CuW — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) December 29, 2019

Ook niemand anders in de pits had een fiets of een wiel over voor Van Anrooij. Bovendien werd ze ook nog tot stilstand gebracht door een jurycomissaris, omdat de regels zeggen dat een renner of renster moet van fiets wisselen bij het induiken van de fiets. Uiteindelijk werd ze toch weer op het parcours gelaten, om dan in de andere materiaalzone effectief te wisselen.

Zonder dit voorval was Van Anrooij wellicht bij de eerste vier geëindigd in Diegem. Op de sociale media is er dan ook veel medeleven met de jonge veldrijdster.

Hoe erg is dit voor Shirin van Anrooij. Was er nu werkelijk niemand anders die haar een nieuw wiel kon geven? #SPDiegem — Maïté Holvoet (@MaiteHolvoet) December 29, 2019

Wat een ellende voor Shirin van Anrooij. Daar sta je dan in de materiaalpost met je lekke band.....#diegem pic.twitter.com/uzUfa5STq6 — Christel (@chrisje999) December 29, 2019

Ai ai ai wat is dit een farce zeg.. Shirin van Anrooij rijdt lek en komt bij één van de materiaalposten aan waar geen hulp voor haar was...had wel verwacht dat ze een wiel van een ander team had gekregen... #SPDiegem — Ton Heijstek (@TonHeijstek1) December 29, 2019