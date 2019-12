Jos van Emden met een mooi compliment: "Dumoulin en Roglic kan ik verslaan in het tijdrijden, Van Aert niet"

Naast uitstekend crossen, sprinten en over de kasseien rijden ontdekte Wout van Aert in 2019 nog een talent. De renner van Jumbo-Visma is namelijk ook een uitstekende tijdrijder en werd Belgisch kampioen voor Evenepoel en Lampaert en won ook een tijdrit in de Dauphiné.

De Nederlandse hardrijder Jos van Emden had het in de podcast De Rode Lantaarn over alle geweldige tijdrijders binnen Jumbo-Visma: "Tony Martin is een echte diesel en Primoz Roglic komt het best tot zijn recht in een chrono met veel klimwerk. Op mijn beste parcours kan ik Roglic, Dumoulin en Martin aan, maar Wout van Aert niet. Hij is te sterk."

"Groenewegen kan nog niet winnen in San Remo"

Jos van Emden had het ook over de ambitie van Dylan Groenewegen om Milaan-San Remo te winnen: "Dylan zal nog beter moeten klimmen dan hij nu doet. Dat heeft hij ook zelf al ondervonden. Afgelopen jaar raakten we met Amund Grondahl Jansen, Mike Teunissen, Wout van Aert en ikzelf over de Poggio. We hebben een uitstekend team, maar ik denk niet dat het al voor Dylan zal lukken dit jaar."