📷 Tim Merlier beter af dan sommige collega's: UAE heeft weinig met nationale kampioenentruien

Nu de renners over hun shirt beschikken voor het nieuwe seizoen, is het ook uitkijken welk effect dat heeft voor de nationale kampioenen. Tim Merlier beschikt bij Alpecin-Fenix nog altijd over een mooie Belgische driekleur. Bij andere nationale kampioenen ligt dat anders.

Tim Merlier droeg bij Corendon-Circus een duidelijk herkenbare Belgische driekleur en dat is na de naamsverandering van de ploeg nog ongeveer hetzelfde. Nu zijn het de sponsors Alpecin en Fenix die het gele vak innemen. Review of 2020 national road race champion kits



Argentina: Maximiliano Richeze (UAE)

Austria: Patrick Konrad (Bora)

Belgium: Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Canada: Adam de Vos (Rally) pic.twitter.com/XkP7zPFdZA — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) January 1, 2020 Bij andere renners is het er veel minder aan te zien dat ze nationaal kampioen zijn. Bij UAE bijvoorbeeld willen ze hun nieuwe tenue zodanig in de verf zetten dat het niet van primordiaal belang lijkt om nog te kunnen uitmaken of een renner nationaal kampioen is of niet. Review of 2020 national road race champion kits



Israel: Guy Sagiv (Israel Start-Up Nation)

Italy: Davide Formolo (UAE)

Kazakhstan: Alexey Lutsenko (Astana)

Latvia: Toms Skujins (Trek) pic.twitter.com/Jm2Z1p3GYp — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) January 1, 2020 Maximiliano Richeze, de kampioen van Argentinië, ruilde Deceuninck-Quick.Step voor UAE. Ook Davide Formolo, de Italiaanse kampioen, rijdt voor de ploeg uit de Emiraten. Beiden moeten er vrede mee nemen dat de kleuren van hun land onderaan hun shirt prijken.