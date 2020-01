Deceuninck-Quick.Step gaat met nieuwe partner in zee om renners nog beter op te volgen

Onlangs was er nog het akkoord met het sportmerk Oakley en Deceuninck-Quick.Step kan alweer een nieuwe afgesloten overeenkomst aankondigen. Het gaat voor twee jaar in zee met Wahoo. Zo moet het nog beter voorzien worden van data van de verschillende renners.

Deceuninck-Quick.Step zal zeker in 2020 en 2021 samenwerken met Wahoo. Dat is een bedrijf dat zijn hoofdbasis heeft in de Amerikaanse staat Georgia en zowel GPS-computers ontwikkelt als hartslagmonitoren. Deze elementen moeten de renners live feedback geven van hun fysieke inspanningen tijdens de trainingen en de wedstrijden.

Ook krijgt het team en de coaches zo data binnen van alle renners om zo de zaken nog beter te kunnen analyseren. Trainer Koen Pelgrim is alvast tevreden over de kwaliteit die Wahoo levert. "Wahoo heeft zijn producten zo geïnstalleerd dat het zeer gemakkelijk is voor ons. We vinden het dus spannend om met hen samen te werken."