Een nieuw teken dat Wout van Aert zich opnieuw een stukje meer crosser voelt

Het gaat goed met Wout van Aert. Hij maakt zich stilaan op om mee te doen aan een tweede cross dit seizoen. Dat gaat zaterdag gebeuren in Gullegem. Het zou wel eens goed kunnen dat het publiek hem daar over de balken ziet springen.

Niets opmerkelijks voor een op en top fitte Van Aert, maar na zijn zware val in de Tour was het toch voorzichtigheid troef, ook nog toen hij in Loenhout zijn comeback maakte in de cross. Over de balken springen met de fiets was er daar geen enkele keer bij.

Er circuleert nu een kort filmpje op sociale media van Wout van Aert op training waarbij hij over twee balkjes wipt. Hij lijkt dus weer een stukje verder te staan en het is nu uitkijken of hij het ook tijdens de wedstrijd in Gullegem zal doen. De cross die hierna voor Van Aert volgt, is meteen het BK veldrijden.