Topaanwinst van Deceuninck-Quick Step begint zijn seizoen in Australië

Na de stages begint het wielerpeloton zich stilaan voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Deceuninck-Quick Step maakte intussen de eerste selecties bekend.

In de Australische wedstrijden pakt de Belgische formatie meteen uit met hun topaanwinst Sam Bennett. De Ierse sprinter staat aan de start in de Tour Down Under, de Race Torquay (1.1), een nieuwe ééndagswedstrijd op de UCI-kalender en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een WorldTour wedstrijd.

Deceuninck-Quick Step liet intussen al weten wie Bennett mee krijgt in de Race Torquay en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, op de selectie van de Tour Down Under is het nog eventjes wachten. Hij krijgt met Joao Almeida, Shane Archbold en Mattia Cattaneo nog drie andere aanwinsten mee. Verder zal ook Devenyns naar Australië afzakken, in 2018 werd hij nog vijfde in de Tour Down Under en vierde in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Michael Morkov en Iljo Keisse vullen de selectie verder aan.