📷 Puck Moonen toont haar skills op nieuwe fiets

Puck Moonen heeft de ene Belgische ploeg ingeruild voor de andere. Na drie jaar bij Lotto Soudal Ladies zal ze nu uitkomen voor Chevalmeire Cycling Team. Ze zal dus op een andere fiets gaan rijden en is haar nieuwe materiaal blijkbaar al goed gewend.

Dat blijkt uit een post van haar op - uiteraard - Instagram. Op een foto is te zien hoe Moonen een kunstje uitvoert op haar nieuwe fiets en haar lichaam mooi in balans houdt. Haar skills is ze duidelijk nog niet verleerd. Dat zullen ze met plezier vernemen bij Chevalmeire.

Wel is het voorlopig nog wachten op de eerste beelden van de 23-jarige Nederlandse in de outfit van haar nieuwe ploeg.