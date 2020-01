Zelfs na valpartij knalt Van der Poel ver weg van de tegenstand bij nieuwe zege in de DVV

Een erg technisch parcours stelde ook Mathieu van der Poel voor uitdagingen. Het was misschien wel de grootste hindernis, want Van der Poel was eens te meer een klasse te sterk voor de andere deelnemers.

Door een lekke band werd Iserbyt snel op afstand gezet. Na een goeie eerste ronde van Vanthourenhout had Van der Poel voor het eerst vrije baan en leek hij al meteen aan te zetten. Plots bleef hij echter haperen achter een spandoek, met een valpartij als gevolg. Vanthourenhout en Van Kessel maakten van de gelegenheid gebruik om Van der Poel voorbij te steken. Met zijn drieën gingen ze verder op pad. Nadien sloot Iserbyt nog aan. Merlier en Vermeersch waren op weg om dat ook te doen, maar die laatste ging onderuit op de schuine kant en moest het nadien op een lopen zetten, want zijn stuur stond scheef. AANVAL VAN DER POEL LAAT IEDEREEN KANSLOOS Merlier pikte wel nog zijn wagonnetje aan. Van der Poel draaide na zijn val even mee in de koprgroep, maar trok zich dan nog eens volop op gang en niemand die ook maar enig antwoord op had. De wereldkampioen was zo de piste uit en op weg naar alweer een overwinning. Door pech was het voor Van Kessel en Merlier achter de feiten aanhollen vanop respectievelijk positie vier en vijf. Iserbyt en Vanthourenhout vormden het achtervolgende duo achter de leider. Van Kessel had de moed nog niet verloren en dichtte de kloof op de ploegmaats van Pauwels Sauzen-Bingoal. ISERBYT WINT DUEL VAN VAN KESSEL Van Kessel ging zelfs nog volop tempo maken, maar moest het in het slot wel afleggen tegen Iserbyt, die nog flink tekeer ging. Het werd dus plek twee voor Iserbyt en plek drie voor Van Kessel. Dit alles wel ver achter de ongenaakbare Van der Poel, die net als vorig jaar de Brussels Universities Cyclocross won.