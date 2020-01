Mario De Clercq tevreden over het voorbije weekend: "Van der Poel is fenomeen, bijna onmogelijk om hem te kloppen"

Uiteraard zit iedereen nu volop met zijn gedachten bij het BK, maar het was ook van belang om in aanloop naar dat kampioenschap nog het nodige vertrouwen op te doen. Dat lukte voor Pauwels Sauzen-Bingoal zeker met twee tweede plaatsen.

Ook bij de ploegleiding zijn ze opgetogen over de behaalde resultaten in de laatste crossen voor het BK. "We hebben er het maximum uitgehaald", blikt Mario De Clercq terug bij Wielerkrant. Tegen een sterke Van der Poel viel weinig te beginnen. "Het is bijna onmogelijk om hem te kloppen."

Ook voor De Clercq is het mogelijk om van de kunstjes van de wereldkampioen te genieten. "Als je ziet hoe Van der Poel rondrijdt, hoe die op zijn fiets zit, dat is een echt fenomeen. Zelden gezien. Dan moet je tevreden zijn met een tweede plek in plaats van de overwinning."

DUELS MET VAN KESSEL

Eli Iserbyt haalde die tweede plaats dan ook binnen in Brussel en Michael Vanthourenhout deed hetzelfde in Gullegem. Telkens na een duel met Corné van Kessel. "Corné rijdt ook goed, zeker de laatste periode. Hij wordt zelfs nog beter. Iserbyt was beter dan hem in de laatste ronde en Michael haalde het in Gullegem in een sprint. Mooi dat ze zo nog het verschil konden maken. Het was dus een zeer goed weekend."