De Clercq denkt dat sleutelrol bij Van Aert ligt: "Het kan dat hij bepaalt wie Belgisch kampioen wordt"

Het is de vraag die op ieders lippen brandt: hoe goed zal Wout van Aert zijn op het BK in Antwerpen? Bij de concurrentie kunnen ze moeilijk anders dan met hem rekening houden. Mario De Clercq hoopt uiteraard dat de titel naar één van zijn jongens gaat, maar ziet een sleutelrol voor Van Aert.

"Van Aert zal een beslissende en bepalende rol hebben", stelt De Clercq. "Het kan dat hij bepaalt wie Belgisch kampioen wordt. Hij heeft al heel goeie wedstrijden gereden. Hij heeft toch al een halfuur in duel geweest met een Van der Poel of Michael Vanthourenhout."

Waarom denkt De Clercq juist dat Van Aert zo zijn stempel op de koers zal drukken? "Zijn tijdritcapaciteiten blijven iets wat hij zal kunnen aanspreken. Als hij tweede of derde kan worden, voor hem speelt dat geen rol. Anderen zullen misschien speculeren voor een podiumplaats, hij zal dat zeker niet doen."

VOLUIT IN EERSTE RONDEN

In Loenhout en Gullegem nam Van Aert aardig wat initiatief in de aanvangsfase. De Clercq bereidt zich voor op eenzelfde scenario. "Ik verwacht dat hij in de eerste ronden voluit zal gaan voor de overwinning. Het is nog maar zijn derde wedstrijd, maar Van Aert is een groot kampioen en zal alles doen om de overwinning te behalen."