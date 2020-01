Duidelijke hiërarchie bij Pauwels Sauzen-Bingoal: "Eli heeft de beste kaarten" en "Allemaal rustig blijven"

Ruim genomen zijn er een zestal renners die mogen dromen van een Belgische titel en drie daarvan rijden bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Voor die ploeg is het dus enigszins 'van moeten'. Mario De Clercq raadt iedereen aan om de rust te bewaren, maar beseft dat Iserbyt een grote kans maakt.

We kijken natuurlijk uit naar het BK", geeft de ploegleider toe aan Wielerkrant. "Ook in de week vooraf is er al veel over te doen. Met Eli Iserbyt hebben we één van de topfavorieten. We moeten allemaal rustig blijven. We hebben de kans om een prijs te pakken. Onder de Belgen trekken we meestal aan het langste eind. Het is een opportuniteit."

Die andere renner die vaak genoemd wordt, Laurens Sweeck, heeft voor een aparte voorbereiding gekozen. "Laurens heeft een appartement in Mallorca. Hij heeft besloten om ginds te trainen en Brussel links te laten liggen omdat hij daar toch niets te verdedigen had. Of dat de goede keuze is, zal zondag blijken."

Met Michael Vanthourenhout is er dan nog een derde man binnen de ploeg die zich ook wel zal mengen in de debatten. "Michael is momenteel ook zeer goed, maar Eli is nog iets beter. Eli heeft de beste kaarten. Als ploeg gaan we zijn kaart trekken, al weet je natuurlijk nooit wat er gebeurt."