Riis wil van Campenaerts beste tijdrijder ter wereld maken: "Misschien schuilt in hem een Kevin De Weert 2.0."

Zonder al een wegwedstrijd te hebben gereden doet NTT, de nieuwe ploeg van Victor Campenaerts, de gemoederen al oplaaien. Met name door Bjarne Riis zich te laten inkopen en hem teammanager te laten worden. Ondanks diens verleden kijkt Campenaerts uit naar de samenwerking.

Nochtans kwam er meteen veel kritiek op de sociale media en daar toont Campenaerts ook begrip voor. "Hij zal niet de braafste zijn geweest in zijn tijd. En mét hem wellicht ook niet een flink deel van zijn renners. Maar ik kijk nu in de eerste plaats naar zijn kwaliteiten als manager", zegt de werelduurrecordhouder in HLN.

NIET OVER 1 NACHT IJS

Daar bestaat weinig twijfel over. "'De beste die er momenteel rondloopt', verzekerde Lars Bak me. Ik kan me niet voorstellen dat Douglas Ryder in de talrijke voorafgaande gesprekken met Riis over één nacht ijs is gegaan. Had er ook maar een vermoeden bestaan dat zijn imago nefast kon zijn voor de ploeg, was de deal nooit tot stand gekomen."

Wie weet draait het allemaal goed uit en kan ook Campenaerts er beter van worden. "Als je ziet wat Bjarne als teammanager heeft bereikt: die mens weet écht wel van aanpakken. Hij mag er trotser op zijn dan op wat hij als renner heeft gerealiseerd, als je begrijpt wat ik bedoel. 'Ik kan jou helpen de beste tijdrijder ter wereld te worden', zei hij me. Misschien schuilt in hem wel een Kevin De Weert 2.0."