Thibau Nys 25 jaar na zijn vader Belgisch kampioen bij de junioren

Als Europees kampioen had Thibau Nys natuurlijk al een mooie trui, maar uiteraard wilde hij zijn dominante seizoen bij de junioren nog wat extra in de verf zetten door ook de Belgische kampioenentrui binnen te halen. Hoewel Belmans zich een waardige opponent toonde, vervulde Nys zijn favorietenrol.

Met zeventig vlamden ze het veld in voor het BK bij de junioren. Jetze Van Campenhout, Thibau Nys, Lennert Belmans, Victor Van de Putte en Emiel Verstrynge wisten zich met een goede start af te scheiden van de rest. Belmans ontbond zijn duivels al een eerste keertje in het zand. Enkel Nys kon zijn versnelling beantwoorden.

Achter dit tweetal weerde vooral Verstrynge zich in de achtervolging in een poging om de schade te beperken. Een moedige Belmans zette Nys aanvankelijk nog onder druk, maar met de balkjes in zicht wist die laatste toch enkele lengten te nemen en zich los te rukken.

GROTE KLOOF NA TOP VIER

Met nog twee ronden voor de boeg had Nys een marge van 9 seconden bij elkaar gefietst. Verstrynge volgde op plaats drie op 21 seconden van de leider. De eerste drie hielden elkaar op sommige stroken nog wel in het vizier en ook Ward Huybs deed het verdienstelijk op plaats vier. Daarna gaapte er wel een grote kloof.

VERSTRYNGE GERAAKT NIET MEER BIJ BELMANS

Thibau Nys had nog wel wat over om het in de finale stevig onder controle te houden en liet de Belgische titel bij de junioren niet meer uit handen glippen. In 1995 behaalde vader Sven exact dezelfde titel. Voor Belmans was het bij momenten nog eens achterom kijken, maar hij hield wel nog Verstrynge af in de strijd om het zilver.