📷 Sweeck traint op Mallorca met Belgische driekleur... en zoontje in aanhangwagen

Laurens Sweeck kroonde zich zondag op indrukwekkende wijze tot Belgisch kampioen in het veldrijden. Intussen vertoeft hij in Mallorca, waar hij zich voorbereidt op de laatste crossweken van het seizoen.

We hoorden het onlangs nog in een herhaling van Geubels en de Belgen, waarin de stand-up comedian met het wielrennen aan het lachen was.

“Laat die jongens rondrijden op een oude vrouwenfiets met drie versnellingen en een aanhangwagentje met een kindje in. Dat zou toch veel plezanter zijn?”

Sweeck lijkt die boodschap half begrepen te hebben. Op een vrouwenfiets rijdt hij niet rond op het Spaanse eiland. Met een aanhangwagentje met zoonlief Mathis wel. ‘Het nuttige aan het aangename koppelen’, noemt hij het zelf op Instagram.