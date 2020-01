Parcours Tour de Yorkshire bekendgemaakt: moeilijkheidsgraad in stijgende lijn

Vorig jaar won Greg Van Avermaet de laatste etappe van de Tour de Yorkshire met aankomst in Leeds. Ook in 2020 zal Leeds de aankomstplaats zijn van de slotrit. Ook zal de rittenkoers in de loop van de wedstrijd steeds zwaarder worden.

De Tour de Yorkshire is een vierdaagse rittenkoers in het Verenigd Koninkrijk. De organisatie heeft het parcours voorgesteld voor de editie van 2020. In de eerste twee etappes zijn meteen uitdagend. Zeker de openingsrit van Beverley naar Redcar is er aan het einde voldoende gelegenheid om het verschil te maken.

De tweede rit kan een sprintersetappe worden, al is het zeker geen rit zonder hindernissen. De mannen die snel zijn aan de meet, zullen getest worden op twee hellingen. Nadien wordt het enkel nog lastiger. In de derde etappe krijgen de renners zes heuvels voor de wielen geschoven.

ZEVEN HELLINGEN IN SLOTRIT

In de slotrit moet het peloton dan nog 177 kilometer afleggen van Halifax naar Leeds, inclusief zeven hellingen. Types als Van Avermaet zullen daar hun kans zien te grijpen. Uitkijken ook of Chris Lawless, vorig jaar winnaar van de Tour de Yorkshire, opnieuw meedoet in de debatten.