Ook broer van Laurens De Plus in profpeloton: "Of ik beter zal worden? Daar is hij bang van!

Laurens De Plus heeft het in zijn eerste jaar bij Jumbo-Visma uitstekend gedaan. Er is nog meer goed nieuws voor de familie De Plus, want ook zijn broer Jasper zet de stap naar het profwielrennen. Dat doet hij bij Circus-Wanty Gobert.

"Het is tof dat ik deze stap kon zetten. Bij de beloften was tijdrijden mijn specialiteit en was het op de weg wat minder. Misschien dat sommige ploegen daardoor wat twijfelden. Maar ik ben blij dat ik hier kon tekenen", zegt Jasper De Plus bij Sporza over de keuze voor Circus-Wanty Gobert. "Ik kan me gerust wegcijferen voor iemand en als ik mijn kans krijg, wil ik ze grijpen."

Een familienaam die bekend in de oren klinkt, brengt mogelijk ook druk met zich mee. "Soms zijn de verwachtingen misschien wat hoog omdat ik de broer van Laurens ben, maar daar heb ik geen problemen mee. Of ik beter zal worden? Daar is hij wel bang voor!" Humor hebben de broers De Plus alvast allebei.

SAMEN KOERSEN

Wellicht komen ze mekaar binnenkort wel eens tegen tijdens de koers. "Hopelijk tillen we elkaar naar een hoger niveau. Ik droom er al mijn hele leven van om eens samen met hem te kunnen koersen. Nu bestaat de kans wel dat het eens zal voorvallen."