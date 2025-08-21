Quick-Step haalt de T-Rex weer uit zijn kot: Wolfpack kondigt Vuelta-ambities aan en verstuurt gemengd signaal

Net als alle andere ploegen heeft Soudal Quick-Step zijn Vuelta-selectie aangekondigd. Al moeten we eigenlijk T-Rex Quick-Step zeggen: onder deze naam zal de Wolfpack vanaf zaterdag koersen in de laatste grote ronde van het jaar.

Dat is niets nieuws onder de zon. Ook vorig jaar was een Tyrannosaurus de mascotte van Quick-Step in de Vuelta, om zo de T-Rex-producten van Soudal in de kijker te zetten. Dat is blijkbaar wel iets dat werkt in de Zuid-Europese regio. Daarom kiest de Belgische wielerploeg een jaar later weer voor een vergelijkbaar recept om promo te maken.

Het belangrijkste blijft wel het sportieve. In dat opzicht wordt aangekondigd dat Mikel Landa de kopman van de ploeg is. Dat is eigenlijk best opmerkelijk, want Iljo Keisse vertelde onlangs nog dat de ploeg geen klassement verwachtte van Landa. De Spanjaard koerst ook nog niet zo lang opnieuw na het afwerken van een lange revalidatie.

Mikel Landa bekijkt het dag per dag

Tegelijkertijd is de 35-jarige Bask dus wel de leider van de ploeg. Hij legt zelf op de webstek van Soudal Quick-Step uit hoe hij het ziet. "Ik ben blij om weer aan de start van de Vuelta te staan met dit speciale T-Rex shirt om mijn schouders. Ik zou graag goede resultaten halen, maar we nemen het dag per dag en zien wel hoe de dingen gaan."

Veel voorzichtigheid dus ook in de uitspraken bij Landa. "Het is geen geheim dat het een zwaar parcours is, met veel beklimmingen en aankomsten bergop. We hebben een sterke en gemotiveerde ploeg die klaar is om te vechten tot het einde in Madrid." Dan zal duidelijk worden of Landa goed genoeg was om een klassement te rijden of niet.

Uitkijken naar Paret-Peintre en Lecerf

Hij wordt in de Vuelta vervoegd door ploegmaats Garofoli, Lecerf, Schachmann, Paret-Peintre, Reinderink, Vansevenant en Vervaeke. Het wordt vooral ook uitkijken tot wat Valentin Paret-Peintre en Junior Lecerf in staat zijn. Die eerste won in de Tour op de Mont Ventoux, die laatste won pas de Ronde van Tsejchië.