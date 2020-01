Britten delen WK-selectie mee: Pidcock en Richards starten bij de profs

Begin februari staat in het Zwitserse Dübendorf het WK veldrijden op het programma. De Belgische selectie kennen we al en nu kennen we ook de Britse.

Bij de profs zal Thomas Pidcock als enige Brit aan de start verschijnen. De Britse kampioen is bezig aan een goed seizoen en hoopt zich op het WK te doen gelden. Pidcock werd vorig jaar nog wereldkampioen bij de beloften, maar gaf eerder aan niet meer in die categorie uit te komen. Bij de vrouwen staan Evie Richards en Beth Crumpton aan de start. Richards werd bij de beloften tweemaal wereldkampioen, in Heusden-Zolder en in Waterloo.

De voorbije jaren deden de Britten het uitstekend in de jeugdreeksen en ook nu zijn de verwachtingen hoog. Bij de beloften rijden Ben Tulett (tweevoudig wereldkampioen bij de junioren), Ben Turner (drie jaar geleden op het podium bij de junioren), Cameron Mason en Thomas Mein. Anna Kay zal bij de beloften rijden bij de dames en hoort bij het kransje favorieten.