Belgisch kampioene verkent nu al Omloop Het Nieuwsblad

Vandenbulcke en Lotto Soudal willen klaarblijkelijk snel scoren in het Vlaamse werk. Samen met haar ploeggenotes heeft Vandenbulcke al een verkenning gehouden van het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad.

Die wedstrijd gaat bij de vrouwen op dezelfde dag door dan bij de mannen: op zaterdag 29 februari. Het parcours mag voor Vandenbulcke dus alvast geen geheimen meer hebben. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de Nederlandse Chantal Blaak.

Our Lotto Soudal Ladies did a recon of @OmloopHNB today. With our two Belgian champions Jesse Vandenbulcke and Alana Castrique šŸ“· pic.twitter.com/6id5LisAqR